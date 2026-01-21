Amazon откроет под Чикаго свой крупнейший розничный магазин

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. планирует открыть в Орленд-Парке, недалеко от Чикаго, свой крупнейший розничный магазин, сообщила компания.

Магазин формата big box будет иметь площадь порядка 230 тысяч кв. футов (21,4 тысячи кв. м) - в него смогут "поместиться" примерно два средних магазина Target. Он может открыться уже в 2027 году.

Около половины магазина будет отведено под торговлю продовольствием, в том числе едой собственного приготовления, а также широким спектром других товаров. Другая половина будет использоваться для фулфилмента заказов, сделанных в интернете или самом магазине.

Для строительства объекта Amazon покупает участок площадью 35 акров (14,2 га).

Попечительский совет Орленд-Парка в понедельник одобрил проект компании. Теперь она может подать заявку на получение разрешений на снос закрытого ресторана на этом участке и строительство магазина.

"Он строится специально под потребности сегодняшних розничных покупателей", - заявила адвокат Amazon Кэти Янке Дейл на открытой встрече с чиновниками Орленд-Парка в январе.

По ее словам, в магазине можно будет делать физические покупки и оформлять цифровые заказы. Например, если в торговом зале не будет свитера в нужном цвете, его можно будет заказать здесь же через терминал, а затем забрать на кассе, оплачивая продукты, сказала Дейл.

Кроме того, покупатели смогут заказать доставку тяжелых товаров до автомобиля.

Amazon планирует открыть в США и другие магазины формата big box, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания экспериментирует с офлайн-торговлей более десяти лет и успела закрыть десятки брендированных магазинов и свыше половины магазинов шаговой доступности Amazon Go, где предусмотрена электронная оплата без очередей.

Новая продуктовая сеть Amazon Fresh вначале столкнулась с трудностями, но после проведенной ревизии работает над открытием новых магазинов. В 2017 году Amazon также купила более премиальную сеть Whole Foods примерно за $13,5 млрд.

По данным Министерства торговли США, офлайн-магазины обеспечивают более 80% розничных продаж в стране.