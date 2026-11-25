Минфин будет корректировать план по размещению ОФЗ в IV кв. с учетом допдоходов бюджета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ будет корректировать свой план по внутренним заимствованиям на четвертый квартал текущего года с учетом ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета, сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Минфин в IV квартале планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа ориентировочно 2,45 трлн рублей. На данный момент привлечено порядка 618,44 млрд руб., то есть план выполнен на 25,2%.

"Наши планы будут скорректированы в меньшую сторону, но всё равно мы будем заимствовать. Не на всю сумму, а с учётом доходов, которые мы ожидаем", - сказал министр, отвечая на вопрос, повлияет ли на планы по размещению ОФЗ более низкий, чем прогнозировался в сентябре, дефицит бюджета по итогам года.

Во вторник министр сообщил, что дефицит бюджета в 2026 году может сложиться на уровне 3% ВВП или даже меньше, тогда как в сентябре прогноз составлял 3,2% ВВП.

"Меньше займем. (...) Будем корректировать объём заимствований с учётом допдоходов, которые у нас будут поступать", - отметил Силуанов.

Он не стал отвечать на вопрос, намерен ли Минфин прибегнуть к размещению флоатеров в оставшиеся до конца года аукционные недели для выполнения плана заимствований.