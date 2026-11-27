Количество мошеннических звонков клиентам Сбера сократилось до 1,4 млн в сутки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Количество мошеннических звонков клиентам Сбербанка сократилось до 1,4 млн в сутки, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Количество телефонных звонков уменьшилось. Мы сегодня фиксируем примерно до 1,4 млн таких звонков ежедневно", - сообщил Кузнецов журналистам в кулуарах AI Journey.

Ранее Сбербанк фиксировал 6-7 млн мошеннических звонков в сутки (на пике этот показатель находился в районе 20 млн звонков ежедневно).

Кузнецов отметил, что сейчас этот вид мошенничества переместился в мессенджеры. Больше всего подвержены атакам люди пожилого возраста, молодежь и дети. "Вектор ещё сместился в сторону подростков и детей. В 2026 году это новый тренд, таргетированно идут атаки на детей", - отметил зампред Сбербанка.

Он добавил, что банку за 10 месяцев 2026 года удалось предотвратить мошеннические действия со средствами клиентов на сумму свыше 300 млрд рублей. "Наверное, эта цифра чуть увеличится по итогам года", - добавил Кузнецов.