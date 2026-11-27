Минфин РФ в декабре планирует предложить рынку флоатеры

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в один из аукционных дней декабря планирует предложить рынку флоатеры, чтобы выполнить программу заимствований на фоне сдержанного спроса на классические ОФЗ.

"У нас больший объем процентных расходов занимают облигации с плавающим купоном. Мы вынуждены осуществлять такие заимствования, поскольку видим, что спрос, особенно сегодня, на облигации с постоянной доходностью невысокий. Поэтому нам приходилось и в предыдущие годы, и в этом году мы будем выходить с бумагами, имеющими плавающие процентные ставки", - сказал вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы сенаторов в ходе рассмотрения проекта бюджета на новую трехлетку в Совете Федерации.

По его словам, флоатеры, занимая в общем объеме долга чуть более трети, формируют две трети расходов на его обслуживание. "Поэтому основная задача, чтобы снизить процентные расходы - сокращать дефицит бюджета", - подчеркнул министр.

До конца года в графике Минфина осталось четыре аукционных дня - 2, 9, 16 и 23 декабря.

План по заимствованиям на IV квартал предусматривает привлечение от размещения ОФЗ в размере ориентировочно 2,45 трлн рублей. На данный момент привлечено порядка 618,44 млрд руб., то есть план выполнен на 25,2%.

Благодаря дополнительным доходам Минфин сможет скорректировать план в меньшую сторону, сообщил Силуанов ранее на этой неделе, не уточнив масштаб сокращения. Дефицит бюджета в 2026 году, по его словам, может сложиться на уровне 3% ВВП или даже меньше, тогда как в сентябре прогноз составлял 3,2% ВВП.