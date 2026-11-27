ВТБ заявил об отсутствии принципиальных изменений в ситуации с девелопером "Самолет"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кредиторы девелопера "Самолет" придут к договоренности о его финансовом оздоровлении, детали которого в будущем объявит сама компания, ожидает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Информация о финансовых проблемах "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стала публичной в начале 2026 года. "Самолет" может первым опробовать механизм комплексной санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве, говорил Пьянов ранее. В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект об ускорении запуска механизма (перенос с июля на январь 2027 года). Именно масштабом проблем рынка жилой недвижимости и необходимостью санировать "Самолет" аргументировали банки необходимость этого ускорения.

"Принципиальных изменений в ситуации с девелопером "Самолет" не произошло. В части комплекса шагов, направленных на реструктуризацию долгового портфеля, мы ожидаем, что кредиторы после всех необходимых действий договорятся о реструктуризации корпоративного долга "Самолета" с более комфортными для заемщика сроками уплаты процентов и тела долга", - сказал Пьянов журналистам в пятницу.

"Объявление деталей - вопрос будущего. Мы рассчитываем, что их после окончательного согласования между кредиторами объявит сам девелопер совместно с крупнейшим кредитором, который взял на себя ведущую роль в разработке программы финансового оздоровления девелопера", - отметил он.

Для ВТБ как кредитора, по его мнению, комплекс мер по реструктуризации дополнительного негатива не принесет. "Они призваны восстановить стабильное финансовое положение заемщика и сохранить уверенность в реализации запланированных проектов. Резервы, которые уже созданы по группе компаний "Самолет", в результате этой реструктуризации, по нашему мнению, не увеличатся", - добавил Пьянов.

Крупнейшими кредиторами "Самолета" считаются Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк.