ОПЕК+ начинает серию совещаний по обсуждению квот на добычу нефти с января

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ начинают ряд онлайн-встреч по обсуждению объемов добычи нефти альянсом с января следующего года.

Первыми совещание проведут министры "семерки" (Саудовская Аравия, Россия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман), которые ранее добровольно дополнительно к общим квотам сокращали добычу, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. После него начнется заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (в него входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла), где будет дана ситуация исполнению сделки и проанализирована ситуация на мировых нефтяных рынках.

Наконец, позднее состоится встреча всех министров ОПЕК+, которая в последнее время проводилась раз в полгода, поскольку квоты менялись только у "добровольцев".

Год назад после очередных споров о квотах по добыче было решено провести независимую оценку максимальных устойчивых добычных мощностей (MSC) каждой страны-участницы и на этой основе определить уровни добычи на 2027 год.

Страны ОПЕК+ 16 ноября провели "заключительное совещание" по оценке потенциала, проведенной консалтинговой компанией DeGolyer&MacNaughton и Shri Chandra Energy & Data Processing, и назвали этот процесс "исторической вехой". Как сообщалось в пресс-релизе ОПЕК, "впервые максимально устойчивые производственные мощности стран ОПЕК+ были оценены и определены в ходе независимого и объективного процесса".

Однако через несколько дней западные СМИ написали, что Ирак и Казахстан возражают против оценки своих мощностей и ведут переговоры об их увеличении.

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал это "обычной работой". Отвечая на вопрос, довольна ли Россия оценкой своих мощностей, вице-премьер РФ сказал: "Мы работаем с нашими коллегами, партнерами по ОПЕК+ и с теми аналитическими центрами, которые готовят соответствующий отчет". По информации "Интерфакса", Россия также ведет переговоры об уточнении оценки.

Кроме того, уже через неделю после новости о заключительном совещании, Новак сказал, что процесс оценки планировалось заверить до конца года". "Посмотрим, какой статус этой работы будет на этой встрече (29 ноября - ИФ)", - заметил он.

С марта 2026 года многие страны ОПЕК, из числа тех, чьи экспортные нефтетерминалы выходят в Персидский залив, не могут добывать нефть в рамках установленных квот, поскольку Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на нападение США и Израиля. Отставание по добыче составляло порядка 10 млн баррелей в сутки, затем постепенно сокращалось до 6-4 млн б/с. Россия отстает от своей квоты более, чем на 1 млн б/с из-за нападений на ее НПЗ.

Накануне встречи появилась информация, что президент США Дональд Трамп призывал Ирак и Венесуэлу выйти из ОПЕК. Новак назвал это слухами и призвал "не нагнетать лишнего" вокруг полноформатной встречи ОПЕК+ в воскресенье.