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Альянс ОПЕК+ завершил оценку максимальных мощностей по добыче стран-участниц

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты завершили процесс оценки максимальных устойчивых мощностей по добыче стран-участниц ОПЕК+, которые станут основой для определения квот на 2027 год.

"Сегодня в формате видеоконференции состоялось заключительное совещание, посвященное механизму оценки максимально устойчивых производственных мощностей (MSC) для стран-членов ОПЕК+", - говорится в сообщении ОПЕК.

Председательствовавший на встрече генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил: "Впервые максимально устойчивые производственные мощности стран ОПЕК+ были оценены и определены в ходе независимого и объективного процесса. Ключевую роль в проведении этой беспрецедентной оценки сыграли компании DeGolyer and MacNaughton и Shri Chandra Energy & Data Processing (shrichandragroup.com)", - добавил он, заметив, что событие стало исторической вехой для формата ОПЕК+. Генсек назвал это событие "важным шагом на пути к повышению прозрачности, последовательности и уровня доверия к системе базовых показателей добычи для стран-участниц в будущем".

Как сообщалось, альянс ОПЕК+ после возражений со стороны нескольких стран по поводу уровней квот по добыче решил с помощью независимых аудиторов определить устойчивые максимальные добычные возможности всех участников и на их основе определить квоты по добыче на 2027 год. Вопрос планируется обсудить на полноформатной встрече ОПЕК+ 29 ноября.

ОПЕК+
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