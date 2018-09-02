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Ирак и Ирак решили отказаться от доллара в торговых взаиморасчетах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Багдад и Тегеран исключили доллар США из числа валют, в которых ведут взаиморасчеты в двусторонней торговле, сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхак.

"Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах", - сказал чиновник.

Еще одной из форм торговых операций будет бартер, будет обмен товаров на товары между компаниями двух стран, сообщил он.

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Теги: Ирак, Иран, доллар

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