Консорциум РФПИ и Mubadala закрыл сделку по покупке 49% в "Газпромнефть-Восток"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Petroleum и "Газпром нефть" осуществили инвестицию в совместную разработку нефтяных месторождений в Западной Сибири, закрыв сделку, в рамках которой консорциум РФПИ и Mubadala приобрел 49% "Газпромнефть-Восток", сообщил РФПИ.

В соответствии с соглашением, о котором было объявлено 24 мая 2018 года, ПАО "Газпром нефть" осуществило продажу 49%-ной доли в ООО "Газпромнефть-Восток", являющемся оператором 13 месторождений, компании Mubadala Petroleum и Российскому фонду прямых инвестиций. По итогам сделки "Газпром нефть" владеет 51% в капитале совместного предприятия, Mubadala Petroleum и РФПИ - 44% и 5% соответственно. "Газпромнефть-Восток" остается дочерней структурой "Газпром нефти" и продолжит исполнять функции оператора месторождений.

Совместное предприятие на базе "Газпромнефть-Восток" стало первым инвестиционным проектом Mubadala Petroleum в российском нефтегазовом секторе.

Партнеры определят долгосрочную стратегию развития совместного предприятия, уделяя особое внимание эффективности добычи и геологоразведочных работ, а также применению инновационных технологий при разработке запасов доюрского комплекса, отмечается в сообщении РФПИ.

"Мы приветствуем первую инвестицию Mubadala Petroleum в России. Ожидаем, что эта сделка станет базой для дальнейших инвестиций консорциума, сформированного Российским фондом прямых инвестиций, Mubadala Petroleum и компанией "Газпром нефть". Участие в консорциуме Mubadala Petroleum из ОАЭ позволит привлечь средства, опыт и экспертизу ближневосточных партнеров РФПИ в российский нефтегазовый сектор", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.