"Коммерсантъ" узнал о планах "Ростелекома" получить контрольную долю в Tele2

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" , владеющее 45% акций сотового оператора Tele2, ведет переговоры об увеличении доли в нем с другим акционером - банком ВТБ , сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, совет директоров "Ростелекома" обсудит сделку на следующей неделе, ее конфигурация пока не определена, но ''Ростелеком'' планирует увеличить свою долю, выкупив пакет у ВТБ, у которого останется небольшая доля.

"Ведомости" в свою очередь сообщают, что переговоры ведутся по меньшей мере с начала лета, сделка может быть закрыта осенью. Два источника газеты, знакомых с менеджерами "Ростелекома", утверждают, что сделка может быть и безденежной.

В частности, чуть более 5% акций Tele2, которых не хватает до контроля, "Ростелеком" может оплатить своими квазиказначейскими акциями, принадлежащими его "дочке" "Мобител".

Tele2 долгое время был убыточным, но во втором квартале 2018 впервые отчитался о прибыли: чистая прибыль "Т2 РТК Холдинга" составила 1 млрд рублей (годом ранее убыток составлял 1,5 млрд рублей).

Выручка Tele2 во втором квартале составила 35,2 млрд рублей, EBITDA - 11 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 31,3%.

"Ростелеком" ранее неоднократно заявлял о том, что переговоров об увеличении доли в Tele2 с банком не ведет, а задача госоператора как акционера Tele2 состоит в повышении и улучшении операционных и финансовых результатов компании.

Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") создан на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов "Ростелекома". Компании завершили создание СП 6 августа 2014 года. По итогам сделки "Ростелеком" внес в капитал новой компании акции своих мобильных "дочек", получив 45% в новом операторе. Контроль в "Т2 РТК Холдинг" сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка "Россия", "СОГАЗа" и Алексея Мордашова.

Tele2 оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. В 2017 году абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей.