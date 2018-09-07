Минфин предложил продлить программу по развитию "Сколково" до 2024 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает продлить до 2024 года с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд рублей программу "Создание и развитие инновационного центра "Сколково". Соответствующее предложение сейчас проходит межведомственное согласование, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Подпрограмма "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" входит в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную в 2014 году. Она предусматривала два этапа - с 2013 по 2016 год и с 2017 по 2020 год. Общий объем бюджетных средств составлял порядка 132 млрд рублей.

В предложенном Минфином варианте программа продлевается на третий период - с 2020 по 2024 год, ее общий объем увеличивается до 177 млрд рублей. Объем внебюджетного финансирования составит с 2013 по 2024 год 570 млрд рублей.

Предполагается, что к 2024 году "Сколковский институт науки и технологий" сформирует международную среду, привлекательную для российских и зарубежных ученых, создаст систему подготовки кадров; число публикаций профессорско-преподавательского состава достигнет уровня ведущих молодых международных университетов; деятельность участников "Сколково" будет способствовать крупному бизнесу в модернизации.

В конце мая сопредседателем совета фонда "Сколково" был избран Аркадий Дворкович. Тогда же он заявлял, что рассчитывает на стабильное бюджетное финансирование фонда в ближайшие три года.

Впервые о создании современного технологического центра в РФ по примеру Силиконовой долины или других подобных зарубежных центров было объявлено в 2009 году. В 2010 году был образован фонд "Сколково" как институт развития, занятый созданием и развитием в России инновационной среды.