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Нефть Brent подешевела до $79,26 с максимальной отметки за четыре года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ходе торгов в четверг снижаются с достигнутых накануне максимальных отметок за четыре года.

Трейдеры оценивают потенциал наращивания добычи ОПЕК с целью восполнить ожидаемое сокращение иранского экспорта и ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, сообщает агентство Bloomberg.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по московскому времени подешевел на $0,48 (0,60%) - до $79,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,52 (0,74%) - до $69,85 за баррель.

По итогам торгов в среду контракты на Brent подорожали на $0,68 (0,86%) - до $79,74 за баррель, в ходе сессии цена поднималась выше $80 за баррель, тогда как WTI прибавила $1,12 (1,62%) и стоила $70,37 за баррель.

Согласно официальным данным министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения примерно на 2,7 млн баррелей.

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Нефть Brent подешевела до $79,26 с максимальной отметки за четыре года

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