Нацфонд Саудовской Аравии привлек кредит на $11 млрд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) в понедельник сообщил о подписании соглашения с международными банками о привлечении синдицированного кредита на сумму $11 млрд.

Госфонд таким образом готовится к проведению инвестиций в новые отрасли, а также к вложениям на зарубежных рынках, пишет The Wall Street Journal. PIF впервые привлекает кредиты.

Полученные средства будут направлены "на общекорпоративные цели", говорится в сообщении фонда. В нем отмечается также, что объем кредита оказался выше, чем планировалось первоначально, в связи с сильным интересом банков и привлекательными ставками.

PIF не стал раскрывать названия банков, которые приняли участие в кредите.

Привлечение средств является нетрадиционной стратегией для госфондов, поскольку обычно они используют национальные ресурсы для наращивания благосостояния страны для будущих поколений, отмечает WSJ. Однако PIF имеет двойной мандат. Его целью является не только увеличение национального богатства, но и создание целых новых отраслей в Саудовской Аравии, которые будут стимулировать рост ненефтяных доходов, в том числе от туризма, технологий и развлечений.

За последнее время PIF вложил средства в такие известные американские компании, как Uber Technologies и Tesla. Кроме того, фонд финансирует проект создания высокотехнологического города вблизи Египта и Иордании, который оценивается в $500 млрд.

В понедельник PIF также объявил о том, что достиг соглашения со стартапом Lucid Motors об инвестициях на сумму $1 млрд. Эти средства позволят производителю электромобилей выпустить свою первую машину Lucid Air на рынок в 2020 году.