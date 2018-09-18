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Индекс МосБиржи впервые достиг рубежа 2400 пунктов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2400 пунктов на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем.

К 18:02 по Москве индекс МосБиржи вырос до 2400,17 пункта (+1,1%), далее индикатор начал корректироваться вниз; рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,1%.

В лидерах роста выступают акции "НОВАТЭКа" (+5,1%), "Россетей" (+3,4%), "РусАла" (+3,4%), "Аэрофлота" (+3,2%), а локомотивом подъема выступили бумаги Сбербанка (+2,2%) и "Газпрома" (+1,2%).

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Теги: МосБиржа
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