ФНС минимизирует взаимодействие с налогоплательщиком

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба стремится свести контакт с налогоплательщиком к минимуму, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.

"Мы минимизируем взаимодействие с налогоплательщиком насколько это возможно, а если оно неизбежно - делаем его по возможности быстрым", - сказал руководитель ФНС, выступая на форуме "Диалог с налогоплательщиком".

Одних лишь директивных и принудительных мер для достижения налоговой дисциплины недостаточно, для налогоплательщика должна быть создана комфортная среда, отметил Мишустин. Он напомнил, что ФНС ввела в типовую оргструктуру инспекций и управлений подразделения по работе с налогоплательщиками, функционал которых нацелен на взаимодействие с гражданами. "Принятие решений в их полномочия не входит. То есть мы отделили принятие решения и очное взаимодействие с налогоплательщиками. Это очень действенная антикоррупционная мера", - заявил он.

Мишустин также рассказал о проекте налогового режима для администрирования доходов от профессиональной деятельности самозанятых граждан, позволяющего применять ставку 4% при реализации физлицам и 6% при реализации ИП и организациям, а также при сдаче жилых помещений в аренду. Ставка уже включает в себя 1,5% отчислений в ФОМС. Самозанятые смогут скачать мобильное приложение, не посещая налоговые органы и не сдавая дополнительную отчетность или декларации. С помощью этого приложения гражданин сможет формировать и передавать в ФНС чеки. Ежемесячно пользователь приложения будет получать информацию о сумме, которая с его согласия будет списана с банковского счета, или может быть уплачена самостоятельно.