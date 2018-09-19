Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян признал возросшие угрозы для экономики страны

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян признал возросшие угрозы для экономики страны. Он отметил, что китайское правительство будет пытаться стабилизировать экономический подъем за счет умеренного увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты, сохраняя при этом фокус на переходе к модели роста, основанной на потреблении.

Глава Госсовета КНР выступил в защиту глобальной торговой системы, основанной на определенных правилах, а также дал понять, что предпочел бы преодолевать противоречия в отношениях с торговыми партнерами с помощью консультаций, а не протекционистских мер.

Он дал хорошую оценку состоянию китайской экономики и пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру.

Выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине в среду, Ли Кэцян повторил, что власти страны будут способствовать развитию новых технологий для поддержки экономического роста, отметив устойчивость фундамента китайской экономики.

Он также подтвердил обещания правительства снизить налоги и принять меры для улучшения деловой среды, как для китайского, так и для зарубежного бизнеса.

В своем выступлении Кэцян напрямую не упоминал эскалацию торгового спора США и Китая, однако заявил о поддержке мирового порядка в торговле и осудил односторонние попытки изменить действующие правила, пишет газета The Wall Street Journal.

"Эти правила способствовали прогрессу для всего человечества, - заявил Ли Кэцян. - Никакие односторонние действия не несут в себе эффективного решения. Приверженность многостороннему подходу и консультациям с целью выявления взаимных выгод позволят нам продолжать пользоваться преимуществами глобальной торговли".

Он добавил, что Китай продолжит понижать импортные пошлины на некоторые товары и намерен позволить зарубежным компаниям конкурировать на равных основаниях.

По словам Ли Кэцяна, Китай не намерен девальвировать валюту, чтобы получить экспортные преимущества в ущерб своим партнерам.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).