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Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год с 24 сентября 2018 года, говорится в сообщении министерства финансов КНР.

В ночь на 18 сентября США сообщили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

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В сообщении китайского минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.

Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

В случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, Китай будет отвечать соответственно, говорится в заявлении.

Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением, цитирует агентство Bloomberg заявление китайского минфина.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.

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Теги: Китай, США

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