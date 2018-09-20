Emirates начала переговоры о приобретении Etihad

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дубайская авиакомпания Emirates может взять под контроль своего конкурента - национального авиаперевозчика ОАЭ Etihad Airways, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Объединение двух компаний приведет к созданию крупнейшего в мире авиаперевозчика по объему пассажирских перевозок.

По словам источников, в ходе переговоров, которые находятся на начальной стадии, обсуждается покупка авиакомпанией Emirates основного бизнеса Etihad в сфере авиаперевозок при сохранении за последней операций в сфере технического обслуживания.

Авиакомпании опровергают слухи о ведущихся между ними переговорах.

В случае, если их слияние состоится, будет образована авиакомпания, превышающая по размеру American Airlines Group Inc., капитализация которой составляет $19,2 млрд.

Сделка в любом случае потребует одобрения двух богатейших эмиратов ОАЭ.

Emirates и Etihad всегда жестко конкурировали за привлечение в свои хабы пассажиров, совершающих дальние перелеты из западных стран в Азию.

Etihad сокращает операции после провала ее стратегии инвестирования в проблемные иностранные авиакомпании с целью стимулирования роста траффика через Абу-Даби после банкротства двух таких компаний Air Berlin и Alitalia.

В 2017 году Etihad зафиксировала убыток в размере $1,52 млрд, и эксперты Fitch Ratings ожидают, что компания продолжит нести убытки до конца 2022 года.

Тем временем, Emirates в минувшем фингоду, завершившемся 31 марта, увеличила чистую прибыль на две трети - до 4,11 млрд дирхамов ($1,12 млрд).