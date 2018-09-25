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Правительство Сахалинской области предложило построить НПЗ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области предложило "Роснефти" и "Газпрому" рассмотреть возможность строительства в регионе нефтеперерабатывающего завода.

"Мы предлагаем компаниям "Роснефть" и "Газпром" рассмотреть возможность строительства на Сахалине нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и газохимического производства с использованием ресурсов месторождений, расположенных на Сахалине и прилегающем шельфе", - сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во вторник на конференция "Нефть и газ Сахалина-2018".

Он добавил, что правительство Сахалинской области "готово рассмотреть различные варианты сотрудничества и оказывать компаниям всестороннее содействие по вопросам реализации проектов". В частности, областная власть готова предоставить компаниям преференции по налогам на прибыль, на имущество и на землю. "Мы готовы порешать вопросы по обустройству инфраструктуры, по строительству жилья для работников этих предприятий", - отметил губернатор.

Он напомнил, что областная власть уже не первый год просит "Роснефть" и "Газпром" реализовать такие проекты на Сахалине, особенно актуален вопрос по строительству НПЗ.

В числе выгод он назвал близость рынков сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, незамерзающие порты острова и наличие богатой сырьевой базы на Сахалине.

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Теги: Сахалин, Газпром, Роснефть
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