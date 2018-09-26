"Газпром" заподозрил переток газа из хранилища под Саратовом к соседям-нефтяникам

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" подозревает, что его газ, хранящийся в крупном подземном хранилище в Саратовской области, утекает к работающему по соседству независимому недропользователю, который в процессе добычи нефти просто сжигает "голубое топливо".

"На лицензионном участке недр, примыкающем к горному отводу Степновского ПХГ в северо-восточной части, из скважины N75 ООО "Лотос" осуществляется добыча нефти с сжиганием газа. Большой объем добываемого газа и промысловые материалы по эксплуатации газохранилища дают основания предполагать о наличии газодинамической связи между участками недр. При повышении пластового давления в ПХГ возможны перетоки газа в блоки, где осуществляется или будет в будущем добыча нефти", - говорится в задании ООО "Газпром геологоразведка" на проект.

Степновское ПХГ создано в двух горизонтах (воробьевский пласт и ардатовский пласт) выработанного Степновского нефтегазоконденсатного месторождения. Хранилище выполняет задачи по выравниванию сезонной неравномерности газопотребления и пиковых нагрузок Саратовской области, Урало-Приволжского региона и поддержания рабочего давления в магистральном газопроводе Средняя Азия-Центр. По данным принятой в 2008 году Генсхемы развития газовой отрасли, мощность хранилища составляла 4,2 млрд куб. м активного газа на начало сезона отбора.

Участок Урожайный-3 расположен в Советском районе Саратовской области. ООО "Лотос" получило лицензию на геологическое изучение, включающее поиск и оценку, разведку и добычу в 2008 году сроком до 2033 года. Совладельцы "Лотоса" - Салман Ахадов и Александр Косяк. В 2017 году ООО получило 18 млн рублей выручки и 80 млн рублей убытка, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".