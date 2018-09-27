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Экономика

Суд не стал привлекать Mail.ru и Rutube третьими лицами по искам телеканалов "Газпром-медиа" к "Яндексу"

ТНТ, ТВ3, "Супер" и 2Х2 подали иски из-за появления пиратских версий их сериалов в поисковой выдаче

Суд не стал привлекать Mail.ru и Rutube третьими лицами по искам телеканалов "Газпром-медиа" к "Яндексу"
Фото: Ведомости/ТАСС, Максим Стулов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по искам телеканалов "Супер" и ТВ3 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

"В удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к делу ООО "Мэйл.ру" в качестве третьего лица отказать, поскольку суд не усматривает для этого оснований. Кроме того, в суд поступило заявление от самого юридического лица об отсутствии оснований для его привлечения к делу - соответственно, по мнению лица, его права при рассмотрении дела не затрагиваются", - огласила решение судья Татьяна Михалева, которая приступила к рассмотрению иска ТВ3 к "Яндексу".

По тем же основаниям суд отказался привлечь к делу в качестве третьего владельца сервиса Rutube (ООО "Руфорум").

"Яндекс" просил привлечь указанных третьих лиц к делу, поскольку спорный, по мнению "Газпром-медиа", контент размещен, в том числе, на их ресурсах.

Владельцев Rutube и еще несколько сервисов суд не стал привлекать по ходатайству поисковика при рассмотрении иска телеканала "Супер".

В начале сентября принадлежащие "Газпром-медиа"телеканалы ТНТ, ТВ3, "Супер" и 2Х2 обратились в Мосгорсуд с исками к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео". Они просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей по каждому заявлению в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину - 400 рублей.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru сериала "Домашний арест", проекта "Мистические истории", а также сериалов "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение, подав в Мосгорсуд жалобы.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 7 сентября отказала "Яндексу" в снятии блокировки пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео", отклонив частные жалобы компании.

При этом в "Газпром-медиа" выразили надежду, что холдингу удастся достичь мирового соглашения с "Яндексом" в суде.

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Теги: Газпром-медиа, Яндекс, Mail.ru, Rutube

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