Акции "Роснефти" обновили максимум на фоне подорожания нефти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в четверг обновил максимум индекса МосБиржи и бумаг "Роснефти" на фоне подъема нефтяных котировок, в то время как мировые фондовые площадки просели после повышения ставки Федрезервом США и сигналов на дальнейшее ужесточение монетарной политики; акции "Магнита" обвалились к уровням ноября 2012 года.

К 13:30 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2447,17 пункта (+0,8%, максимум дня и новый пик - 2451 пункт), индекс РТС - до 1172,22 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 65,76 руб. (-0,04 рубля).

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (+2,2%, до 468,45 рубля), Сбербанка (+1,8% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1,5% "префы").

Акции "Магнита" упали до 3763 рублей (-5,7%) при возросшем объеме торгов - 3,565 млрд рублей, что косвенно говорит о выходе из бумаг крупных инвесторов. Накануне акции "Магнита" подешевели на 4,6%.

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", инвесторы могли негативно воспринять новости о том, что "Магнит" продолжит обсуждение возможности покупки фармдистрибьютора "СИА Групп" и переговоры о цене сделки. Заместитель председателя совета директоров "Магнита" Пол Фоли на Дне инвестора в среду заявил, что покупка "СИА" могла бы стать "хорошей опцией" при условии правильной цены, но эта цена пока не найдена.

Негативом для акций "Магнита" также могло стать решение совета директоров расширить кредитную линию в Газпромбанке до 21 февраля 2025 года, объем привлекаемых средств - до 30 млрд рублей по ставке 14% годовых. Средства будут предоставляться траншами сроком не более трех лет, сообщается в пресс-релизе компании.

Подешевели также акции "Мечела" (-2,7% и -2,3% "префы"), "Распадской" (-2,1%), "Транснефти" (-1,2%), ВТБ (-0,6%), "Ростелекома" (-0,3%).

Тем временем, в четверг дорожает нефть - на первый план вновь вышли опасения, связанные с тем, что сокращение поставок из Ирана после вступления в начале ноября в силу второго раунда американских санкций приведет к нехватке нефти на мировом рынке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 в четверг составила $81,39 за баррель (+0,7% и -0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,34 за баррель (+1,1% и -1% в среду).

Экспорт иранской нефти на мировой рынок с апреля текущего года уже упал на 35%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "Наука-связь" (+43% и +35,8% накануне), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+12,6%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (-5,6%), "префы" банка "Возрождение" (-5,5%), ГДР Х5 (-5,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 22,451 млрд рублей (из них 7,103 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).