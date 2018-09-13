Сбербанк вышел на второе место по капитализации после "Роснефти"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России в результате уверенного коррекционного роста акций на фоне укрепления рубля в четверг вышел на второе место по капитализации после "Роснефти", обогнав "ЛУКОЙЛ" .

К 13:54 МСК капитализация Сбербанка выросла до 4,096 трлн рублей, обыкновенные акции банка подорожали на 4,9% (до 182,41 рубля), "префы" - на 5% (до 155,8 рубля).

Капитализация "ЛУКОЙЛа" составляет 3,968 трлн рублей (+0,9%), "Газпрома" - 3,665 трлн рублей, "НОВАТЭКа" - 3,355 трлн рублей, а лидирует "Роснефть" - 4,697 трлн рублей (-0,4%).

Ранее Сбербанк уступил второе место по капитализации "ЛУКОЙЛу" в конце августа текущего года.