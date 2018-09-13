Экономика

Сбербанк вышел на второе место по капитализации после "Роснефти"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России в результате уверенного коррекционного роста акций на фоне укрепления рубля в четверг вышел на второе место по капитализации после "Роснефти", обогнав "ЛУКОЙЛ" .

К 13:54 МСК капитализация Сбербанка выросла до 4,096 трлн рублей, обыкновенные акции банка подорожали на 4,9% (до 182,41 рубля), "префы" - на 5% (до 155,8 рубля).

Капитализация "ЛУКОЙЛа" составляет 3,968 трлн рублей (+0,9%), "Газпрома" - 3,665 трлн рублей, "НОВАТЭКа" - 3,355 трлн рублей, а лидирует "Роснефть" - 4,697 трлн рублей (-0,4%).

Ранее Сбербанк уступил второе место по капитализации "ЛУКОЙЛу" в конце августа текущего года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сбербанк, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Новости по теме

Экономика
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с маяЦена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая
Стоимость растет на данных о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июляПодробнее
 Нью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мираНью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мира
Москва в рейтинге Global Financial Centres Index осталась на 83-й строчкеПодробнее
 Сбербанк не исключил повышения ставок по кредитамСбербанк не исключил повышения ставок по кредитам
Герман Греф надеется, что это временная тенденция для рынкаПодробнее
 Орешкин назвал низшую точку роста российской экономикиОрешкин назвал низшую точку роста российской экономики
После первого квартала следующего года рост экономики должен ускоритьсяПодробнее
Минтранс поддержал создание в России нового лоукостераМинтранс поддержал создание в России нового лоукостера
Сейчас существует единственная российская авиакомпания-лоукостерПодробнее
 Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpress
Сделка будет закрыта в первом квартале 2019 годаПодробнее
 Депутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиянДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
Банки не смогут выдавать кредит с платежами, превышающими 50% дохода семьи, предполагают планируемые поправкиПодробнее
 Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октябряОрешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября
Срок разрешения OFAC на бизнес-операции с компанией заканчивается 23 октябряПодробнее
 Bank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограниченийBank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограничений
Сейчас у банка в России действует дочернее предприятиеПодробнее
 Курс евро превысил 81 рубльКурс евро превысил 81 рубль
Евро преодолел эту отметку впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Презентация новинок Apple8 фото
13 сентября
Презентация новинок Apple
Фотохроника 12 сентября6 фото
12 сентября
Фотохроника 12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке9 фото
12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБоширов и Петров рассказали RT о целях поездки в СолсбериВ миреСуд ЕС отклонил иски компаний РФ о необоснованности санкцийВ миреГражданин РФ Левашов признал себя виновным в хакерских атаках в СШАВ РоссииПутин поблагодарил участников маневров "Восток-2018"В РоссииУчастник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимациюВ РоссииВ РПЦ сравнили текущую ситуацию с расколом, разделившим православие и католицизм

Сбербанк вышел на второе место по капитализации после "Роснефти"

Три человека пострадали при наезде автомобиля на остановку с людьми в Кемерове

ФИФА выступила против проведения матча чемпионата Испании в США

В ЕС вступились за МУС после критики суда со стороны США

Действующий глава Хакасии примет участие во втором туре выборов

Бортпроводники Ryanair проведут забастовки в пяти европейских странах 28 сентября

Учения "Восток-2018"

Учения "Восток-2018"10 фото

В Подмосковье в 2019 году начнется пилотный проект по взиманию налога с самозанятых

Боширов и Петров рассказали RT о целях поездки в Солсбери

Боширов и Петров рассказали RT о целях поездки в СолсбериФигуранты "дела Скрипалей" утверждают, что посетили город в качестве туристов по совету друзей, и женских духов с собой не возили Подробнее

Ульяновские коммунисты получат еще один мандат в заксобрании из-за ошибки при подсчете

Подделавший решение Верховного суда РФ и сбежавший из колонии преступник снова пойдет под суд

В зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человек

В зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человекШторм достигнет островов на севере страны в пятницу Подробнее

Суды Петербурга вынесли решения по 318 делам участников несогласованной акции 9 сентября

Шведская полиция задержала подозреваемого по делу о краже королевских драгоценностей

Медведев рассказал о временных налоговых льготах для УЕФА на время ЧЕ-2020

Футболист сборной России Кудряшов выбыл на две недели

Власти Петербурга решили ввести туристический сбор с 2020 года

В Гане начались похороны бывшего генсека ООН Кофи Аннана

В Кабардино-Балкарии фигурантки дела о взятках за прохождение ЕГЭ осуждены на 8 и 8,5 лет

Эксперты ООН предупредили, что страдающих от ожирения будет больше, чем голодающих

Эксперты ООН предупредили, что страдающих от ожирения будет больше, чем голодающихИз-за популярности фаст-фуда число людей с избыточным весом в мире достигло 2,6 млрд Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');