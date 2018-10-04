Торги газом на Петербургской бирже остановились

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На суточных торгах газом на СПбМТСБ в четверг (с поставкой на выходные и в понедельник) не было продано ни одного лота, свидетельствуют данные биржи.

Оборот торгов упал до примерно ста тысяч кубометров начиная с первых дней поставки в октябре, при том, что система биржи отображала спрос на уровне выше 15 млн кубометров в сутки.

В управлении информации ПАО "Газпром" ранее комментировали журналистам, что он реализовал все плановые объемы газа на "месячных" торгах на октябрь. В то же время в "Газпроме" не исключили, что концерн может вернуться на суточные торги в этом месяце.

Источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что сейчас у "Газпрома" в балансе нет свободного газа для реализации на бирже, так как компания активно готовится к началу отопительного сезона, запасая газ в подземные хранилища.