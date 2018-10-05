Медведев опробовал новую фотокамеру "Зенит М" на подмосковном заводе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева, где ему продемонстрировали новую фотокамеру "Зенит М".

Медведев побывал в цеху сборки и ознакомился с процессом создания объектива "Зенитар", посмотрел готовые образцы продукции. Премьеру показали экземпляр новой фотокамеры "Зенит M", которая должна поступить в продажу в начале следующего года. Медведев сделал несколько снимков.

Он также посетил цех сборки и ознакомился с процессом создания объектива "Зенитар", а также посмотрел на готовые образцы продукции.

Премьер отметил важность развития отечественной фото- и кинематографической техники и напомнил, что поручил министерству промышленности активнее развивать этот сегмент производства.

"Я некоторое время назад давал поручение нашему министерству промышленности, чтобы все-таки поактивнее мы занимались нашей фототехникой. Потому что мы вернулись в целый ряд сегментов, которые у нас были неплохими в советский период, надеюсь, что это же произойдёт в отношении российских камер, российской кинематографической техники, российских объективов. Очень на это рассчитываю", - заявил Медведев.

Он отметил, что мировой рынок фототехники достаточно большой, несмотря на развитие мобильных телефонов и всего того, что связано с гаджетами.

"Все равно фотоаппараты были, есть и будут, это все прекрасно понимают", - подчеркнул премьер-министр.

Красногорский завод, основанный в начале 40-х годов прошлого века, является одним из ведущих российских предприятий в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Сейчас завод входит в состав госкорпорации "Ростех" и занимается, в том числе, разработкой и созданием оптико-электронных средств контроля космического пространства, систем мониторинга земной поверхности с космических носителей, фототехники и медицинского оборудования.

Красногорский завод изготавливает линзы и механические детали для сборки объективов, которые подходят для камер известных мировых производителей - Canon, Sony, Nikon, Leica.

В 2014 году премьер-министр Медведев счел возможным возродить в России производство отечественных фотоаппаратов наподобие "Зенита", который пользовался популярностью в советское время.

"Компетенцию, конечно, мы уже потеряли, но могли бы возродить", - сказал он. По мнению главы правительства, "можно производить приемники, телевизоры, фотоаппараты". "Возможно, не массово, а на высоком уровне, для профессионалов", - отметил он.