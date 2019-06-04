Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"
Камеру выпустили тиражом 500 штук и уже распродали по предзаказам
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Входящий в "Ростех" холдинг "Швабе" объявил о начале продаж дальномерной фотокамеры "Зенит М" – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Камеру создали на базе Leica M (Type 240) и оборудовали отечественной оптикой. В "Ростехе" ее назвали совместной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит "Швабе") и германской Leica.
"Зенит М" впервые представили на выставке Photokina 2018 в Кельне. Тогда же на нее начали поступать первые заявки, напомнили в "Ростехе". Камеру выпустили партией в 500 штук, и она уже вся распродана по предзаказу. "Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся", – прокомментировал проект исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Фотоаппарат "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки, говорится в описании модели. Его цена у производителя - 460 тысяч рублей.
Камера Zenit M стала частью российской экспозиции на автосалоне в Женеве Новый фотоаппарат представлен на стенде вместе с лимузином Aurus Senat Limousine L700 и седаном Aurus Senat S600, разработку которых Ростех поддержал своей конструкторской, научной и технической экспертизой. Zenit M — это результат кооперации двух легендарных брендов: "Зенит" и Leica. Усилиями разработчиков Красногорского завода имени Зверева (входит в Ростех) и немецких специалистов была создана уникальная камера. Вкупе с российским объективом нового поколения Zenitar 35 mm f/1.0 фотоаппарат способен вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду и создавать фотографии с художественными характеристиками. А внешний вид аппарата вызывает приятное ностальгическое чувство по зенитовской эпохе времен СССР. Zenit M будет украшать стенд Aurus на Женевском автосалоне до 17 марта. #ростех #rostec #zenitm
Некоторые фотографы, однако, усомнились в конкурентоспособности нового "Зенита". В октябре, комментируя презентацию, они отмечали в соцсетях, что все настройки фокуса у него ручные, а цена слишком высокая. Однако фотограф "Российской газеты" после тестирования заявил, что "ей снимать надо уметь".
4 июня 2019 года "Фонтанка.ру" привела мнение петербургского фотографа Александра Корякова: "3 кадра в секунду и отсутствие автофокуса для современной цифровой камеры, на что они претендуют, будучи таким инновационными, на мой взгляд, путь в никуда". Он отметил, что "Зенит" стоит столько же, сколько и первая камера линейке Nikon: "Но до Nikon этому "Зениту", как до Луны пешком".