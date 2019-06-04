Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"

Камеру выпустили тиражом 500 штук и уже распродали по предзаказам

Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин Фотоаппарат Зенит М, произведенный на Красногорском заводе имени С.А. Зверева

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Входящий в "Ростех" холдинг "Швабе" объявил о начале продаж дальномерной фотокамеры "Зенит М" – первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Камеру создали на базе Leica M (Type 240) и оборудовали отечественной оптикой. В "Ростехе" ее назвали совместной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит "Швабе") и германской Leica.

"Зенит М" впервые представили на выставке Photokina 2018 в Кельне. Тогда же на нее начали поступать первые заявки, напомнили в "Ростехе". Камеру выпустили партией в 500 штук, и она уже вся распродана по предзаказу. "Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся", – прокомментировал проект исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Фотоаппарат "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки, говорится в описании модели. Его цена у производителя - 460 тысяч рублей.



Некоторые фотографы, однако, усомнились в конкурентоспособности нового "Зенита". В октябре, комментируя презентацию, они отмечали в соцсетях, что все настройки фокуса у него ручные, а цена слишком высокая. Однако фотограф "Российской газеты" после тестирования заявил, что "ей снимать надо уметь".

4 июня 2019 года "Фонтанка.ру" привела мнение петербургского фотографа Александра Корякова: "3 кадра в секунду и отсутствие автофокуса для современной цифровой камеры, на что они претендуют, будучи таким инновационными, на мой взгляд, путь в никуда". Он отметил, что "Зенит" стоит столько же, сколько и первая камера линейке Nikon: "Но до Nikon этому "Зениту", как до Луны пешком".