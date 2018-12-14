iPhone возглавил список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Самым желанным рождественским подарком для американских подростков в этом году является iPhone, свидетельствуют данные инвестбанка Piper Jaffray.

Второе, третье и четвертое места в списке желаний тинейджеров также занимают продукты Apple - часы Apple Watch, ноутбуки MacBook и беспроводные наушники Airpods. Далее идут бренды одежды и обуви - Gucci, Vans, Adidas и Lululemon, а также видеоигры и, в первую очередь, баскетбольный симулятор NBA 2k19.

В отчете "Holiday 2018", подготовленном Piper Jaffray, отмечается, что доля устройств Apple в списках желаний американских подростков в этом сезоне составляет 11,5%, тогда как доля следующего по популярности бренда - Gucci - лишь 0,6%.

Впервые в списках желаний тинейджеров появилась криптовалюта биткойн и виртуальная валюта V-Bucks для видеоигры Fortnite вместо наличных денег и подарочных карт, говорится в обзоре.