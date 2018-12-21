"Газпром" завершил основные работы на линейной части "Силы Сибири"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Основной объем работ на линейной части магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири" завершен, приводит "Газпром" слова председателя правления концерна Алексея Миллера.

"На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода "Сила Сибири" - завершили основной объем работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай", - говорится в заявлении А.Миллера.

Строящийся газопровод "Сила Сибири" станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. "Газпром" планирует завершить строительство линейной части "Силы Сибири" до конца текущего года. На 2019 год запланировано устранение технологических разрывов после проведения испытаний. Начало подачи природного газа в газотранспортную систему КНР назначено на 20 декабря 2019 года.