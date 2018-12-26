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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным ростом цен blue chips после обвала с начала недели, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%, причем первый отыграл утерянный накануне рубеж 2300 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2300,29 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1055,37 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 68,75 рубля (+0,09 рубля).

Подросли рублевые акции АФК "Система" (+1,3%), "Россетей" (+1,1%), "Татнефти" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Распадской" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%).

Просели бумаги "Газпром нефти" (-0,2%), "префы" "Россетей" (-0,4%).

В США накануне биржи не работали, в Азии в среду динамика индексов смешанная (Япония к закрытию выросла на 0,9%, Китай сократил потери до 0,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне неоднозначных сигналов из США.

Негативом для фондовых рынков стала информация CNN о растущем недовольстве американского президента Дональда Трампа деятельностью Стивена Мнучина на посту министра финансов. Источник CNN сообщил, что Трамп готов возложить ответственность за обвал финансовых рынков на Мнучина, отчаянно пытающегося в последние дни успокоить Уолл-стрит.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Трамп заявил о доверии Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек". Тем не менее, по словам источника CNN, "Мнучин находится под ударом".

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Курода, выступая в Токио.

Нефть утром в среду пытается стабилизироваться после обвала понедельника. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $50,52 за баррель (-0,5% и -6,2% в понедельник), февральская цена WTI - $42,65 за баррель (+0,3% и -6,7% в понедельник).

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил накануне, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.

Как отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, рынки упали из-за опасений замедления мировой экономики (это в первую очередь ударит по развивающимся рынкам), что окажет заметное давление на спрос на сырьевые товары, продажа которых приносит заметный доход России. В среду большинство финансовых рынков все еще закрыто на рождественские каникулы, на рынке акций РФ активность торгов останется невысокой в ожидании открытия бирж в США.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Хотя внешний фон и остается умеренно-негативным, оснований для усиления продаж пока недостаточно, цены на нефть Brent стабилизировались вблизи психологически важного уровня $50 за баррель, в США президент смягчил тон высказываний в отношении ФРС (что, впрочем, пока не восстановило доверия инвесторов к рынку акций). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 68,5-69 руб./$1.

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Теги: МосБиржа, РТС
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