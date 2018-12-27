Главные новости
В РоссииОбыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяВ РоссииМинтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцыВ РоссииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,8%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне ралли мировых площадок и нефти после обвала в католический сочельник; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-1,8%, при этом лидируют акции "РусАла" на ожиданиях скорого снятия санкций США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2337,69 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1071,94 пункта (+1,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 68,59 рубля (-0,1 рубля).

Акции "РусАла" выросли на 4% (до 29,6 рубля) вслед за ростом бумаг на торгах в Гонконге более чем на 7% - до максимума за 21 неделю, на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варнинг покинул свой пост. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров "РусАла" 27 декабря. Уход Варнига и избрание независимого директора в качестве председателя совета директоров "РусАла" было одним из условий соглашения с OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) о снятии санкций с алюминиевой компании.

Также выросли бумаги Сбербанка (+1,9% и +1,9% "префы"), "Мечела" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Татнефти" (+1,5% и +3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), "Мобильных телесистем" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Магнита" (+1%), "Мосбиржи" (+1%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,8%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев бумаги "Газпром нефти" (-3,2%, до 347,9 рубля) с учетом расчетов "Т+2" (отсечка реестра 28 декабря, дивиденды - 22,05 рубля на акцию).

Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года. При этом значение Dow Jones (+5%) подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на 1086 пунктов, отмечает MarketWatch.

В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит. Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 5,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы увеличения продаж стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового рынка и тревожные политические события. Всего за предпраздничный период американцы потратили на покупки свыше $850 млрд.

Следом за США в четверг раллирует фондовая Азия (Япония выросла на 3,9%, Китай просел на 0,4%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо корректируются вниз после максимального за 2 года взлета накануне, стоимость Brent на $2,2 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $54,67 за баррель (-0,2% и +7,9% в среду), февральская цена WTI - $46,08 за баррель (-0,3% и +8,6% накануне).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций продолжает рост на фоне всплеска оптимизма на фондовых биржах США, поводом к которому могли стать сообщения о планируемом визите представителей США в Китай для переговоров по торговым вопросам, а также заверения администрации президента США в отсутствии планов по отстранению Дж.Пауэлла от должности председателя ФРС.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз на фоне восстановления "спроса на риск" после улучшения ожиданий, связанных с "торговыми войнами", считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рождественского ралли в США не получилось, но есть еще ралли Нового года. После массовых распродаж перед праздником на рынок вернулись покупатели, даже Трамп призывал американцев воспользоваться обвалом рынка для покупок. Следом продолжился рост в Азии, японский Nikkei 225 даже "вылез" из "медвежьего" рынка, хотя это лишь номинальное событие. В целом подобные мощные отскоки на "медвежьем" рынке случаются, но для возвращения к устойчивому росту необходимо отыграть 20% от минимальных значений. Дополнительным позитивом стали новости о том, что 7 января США направят команду на торговые переговоры в Пекин.

Мощный отскок нефти вверх во многом можно отнести на счет закрытия коротких позиций. Однако для возвращения к устойчивому росту Brent необходимо закрепиться выше $60 за баррель. В целом внешний фон вполне способствует утреннему росту рынка акций РФ и укреплению рубля, отмечает Кочетков.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, мощный отскок нефти многие объясняют тем, что на самом деле негативная реакция энергоносителей была чрезмерной, слишком эмоциональной и неоправданной с точки зрения фундаментальных реалий рынка. Основное давление было вызвано бегством от рисков и рекордной просадкой американских площадок. Но и о наличии устойчивого фундамента внутри самого рынка "черного золота" сейчас вряд ли можно говорить, несмотря на то, что страны ОПЕК+ предпринимают шаги для возвращения спроса и предложения в состояние равновесия.

В дальнейшем настроения в сырьевом сегменте будут во многом зависеть от поведения инвесторов на фондовых площадках. В ближайшей перспективе, если обойдется без новых потрясений и распродаж на мировой арене, Brent может попытаться развить коррекцию. Но о полномасштабном восстановлении цен можно будет говорить лишь при наличии гармонии на рынках акций и внутренней поддержки. Например, в форме эффективных мер ОПЕК+ или тенденции сокращения мировых запасов в тандеме с повышением спроса.

С технической точки зрения, Brent смогла удержаться выше важного уровня $50 за баррель, что уже неплохо в текущих обстоятельствах. По итогам дня котировки превысили отметку $55, и если в ближайшее время смогут закрепиться над этой областью, не исключено достижение более высоких целей. Но важно помнить, что в силу неопределенности по всем фронтам велика угроза фиксации прибыли на росте, считает Мащенко.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МосБиржа, РТС

Новости по теме

Экономика
"Мечел" - ожидания vs реальность"Мечел" - ожидания vs реальность
Итоги года в горнодобывающей отрасли через призму одной компанииПодробнее
 Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее времяМинтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее время
Самые массовые увольнения грозят работникам финансового сектораПодробнее
 Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспортПутин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспорт
Эта мера, помимо прочего, стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов, считает президент РФПодробнее
 Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября
Эксперты связывают падение курса рубля с рождественскими праздниками и прохождением пика налоговых выплатПодробнее
Нефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года
Ранее цены на нефть упали более чем на 40% с уровня октябряПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС
Больше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевелиПодробнее
 Банки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 годБанки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 год
Эксперты предрекают, что Brent будет стоить в среднем чуть больше $69 за баррельПодробнее
 "Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Тестовый сервис будет учитывать своевременность оплаты ЖКУ, сотовой связи и штрафов ПДДПодробнее
 Телеком в стадии принятия неизбежногоТелеком в стадии принятия неизбежного
Итоги года на рынке связиПодробнее
 "Золото" за упорство"Золото" за упорство
Итоги года в золотодобычеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 декабря6 фото
26 декабря
Фотохроника 26 декабря
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяВ РоссииМинтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцыВ РоссииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергииВ России"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера TelegramВ миреТрамп посетил Ирак с необъявленным визитомВ РоссииУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцы

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцыРанее газета "Известия" сообщила, что около 230 тыс. жителей РФ могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев Подробнее

Рецидивист открыл стрельбу в самарском магазине и ранил продавщицу

Мужчина взорвал гранату на территории торговой базы в Хабаровске

Россияне рассказали социологам о доверии к армии и церкви

При этом люди стали хуже относиться к Госдуме, оппозиции и СМИ Подробнее

В МЧС назвали возгорание стройматериалов возможной причиной пожара на шахте "Уралкалия"

На пляже в Таиланде взорвались две бомбы

Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии

Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергииВода и тепло могут подорожать из-за проекта Минэнерго о плате потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности Подробнее

Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголя

Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяВ компании сказали, что магазины и склады заработали в штатном режиме Подробнее

Экс-директора красноярской филармонии осудили за мошенничество при организации концертов Хворостовского

Новосибирские физики подтвердили возможность создания плазменного реактивного двигателя

"Мечел" - ожидания vs реальность

"Мечел" - ожидания vs реальностьИтоги года в горнодобывающей отрасли через призму одной компании Подробнее

Петербургское управление МЧС признано лучшим в России

Американских военных обеспечат более качественным сигналом GPS

Запущенные с "Восточного" 26 иностранных спутников вышли на расчетную орбиту

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');