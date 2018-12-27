Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,8%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне ралли мировых площадок и нефти после обвала в католический сочельник; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-1,8%, при этом лидируют акции "РусАла" на ожиданиях скорого снятия санкций США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2337,69 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1071,94 пункта (+1,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 68,59 рубля (-0,1 рубля).

Акции "РусАла" выросли на 4% (до 29,6 рубля) вслед за ростом бумаг на торгах в Гонконге более чем на 7% - до максимума за 21 неделю, на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варнинг покинул свой пост. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров "РусАла" 27 декабря. Уход Варнига и избрание независимого директора в качестве председателя совета директоров "РусАла" было одним из условий соглашения с OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) о снятии санкций с алюминиевой компании.

Также выросли бумаги Сбербанка (+1,9% и +1,9% "префы"), "Мечела" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Татнефти" (+1,5% и +3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), "Мобильных телесистем" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Магнита" (+1%), "Мосбиржи" (+1%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,8%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев бумаги "Газпром нефти" (-3,2%, до 347,9 рубля) с учетом расчетов "Т+2" (отсечка реестра 28 декабря, дивиденды - 22,05 рубля на акцию).

Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года. При этом значение Dow Jones (+5%) подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на 1086 пунктов, отмечает MarketWatch.

В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит. Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 5,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы увеличения продаж стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового рынка и тревожные политические события. Всего за предпраздничный период американцы потратили на покупки свыше $850 млрд.

Следом за США в четверг раллирует фондовая Азия (Япония выросла на 3,9%, Китай просел на 0,4%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо корректируются вниз после максимального за 2 года взлета накануне, стоимость Brent на $2,2 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $54,67 за баррель (-0,2% и +7,9% в среду), февральская цена WTI - $46,08 за баррель (-0,3% и +8,6% накануне).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций продолжает рост на фоне всплеска оптимизма на фондовых биржах США, поводом к которому могли стать сообщения о планируемом визите представителей США в Китай для переговоров по торговым вопросам, а также заверения администрации президента США в отсутствии планов по отстранению Дж.Пауэлла от должности председателя ФРС.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз на фоне восстановления "спроса на риск" после улучшения ожиданий, связанных с "торговыми войнами", считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рождественского ралли в США не получилось, но есть еще ралли Нового года. После массовых распродаж перед праздником на рынок вернулись покупатели, даже Трамп призывал американцев воспользоваться обвалом рынка для покупок. Следом продолжился рост в Азии, японский Nikkei 225 даже "вылез" из "медвежьего" рынка, хотя это лишь номинальное событие. В целом подобные мощные отскоки на "медвежьем" рынке случаются, но для возвращения к устойчивому росту необходимо отыграть 20% от минимальных значений. Дополнительным позитивом стали новости о том, что 7 января США направят команду на торговые переговоры в Пекин.

Мощный отскок нефти вверх во многом можно отнести на счет закрытия коротких позиций. Однако для возвращения к устойчивому росту Brent необходимо закрепиться выше $60 за баррель. В целом внешний фон вполне способствует утреннему росту рынка акций РФ и укреплению рубля, отмечает Кочетков.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, мощный отскок нефти многие объясняют тем, что на самом деле негативная реакция энергоносителей была чрезмерной, слишком эмоциональной и неоправданной с точки зрения фундаментальных реалий рынка. Основное давление было вызвано бегством от рисков и рекордной просадкой американских площадок. Но и о наличии устойчивого фундамента внутри самого рынка "черного золота" сейчас вряд ли можно говорить, несмотря на то, что страны ОПЕК+ предпринимают шаги для возвращения спроса и предложения в состояние равновесия.

В дальнейшем настроения в сырьевом сегменте будут во многом зависеть от поведения инвесторов на фондовых площадках. В ближайшей перспективе, если обойдется без новых потрясений и распродаж на мировой арене, Brent может попытаться развить коррекцию. Но о полномасштабном восстановлении цен можно будет говорить лишь при наличии гармонии на рынках акций и внутренней поддержки. Например, в форме эффективных мер ОПЕК+ или тенденции сокращения мировых запасов в тандеме с повышением спроса.

С технической точки зрения, Brent смогла удержаться выше важного уровня $50 за баррель, что уже неплохо в текущих обстоятельствах. По итогам дня котировки превысили отметку $55, и если в ближайшее время смогут закрепиться над этой областью, не исключено достижение более высоких целей. Но важно помнить, что в силу неопределенности по всем фронтам велика угроза фиксации прибыли на росте, считает Мащенко.