Mail.ru Group консолидирует 100% разработчика музыкального плеера BOOM

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Mail.ru Group подписала опцион на покупку 80% компании-владельца прав на музыкальную библиотеку UMA за $97 млн, говорится в сообщении интернет-компании.

"Опцион заключен в рамках стратегии компании по расширению возможностей для пользователей социальных сетей и с учетом стремительного роста постоянной базы подписчиков музыкальных сервисов за последние два года", - указано в сообщении.

Срок действия опциона истекает 21 мая 2020 года. При этом Mail.ru Group планирует реализовать опцион в I квартале 2019 года - после одобрения сделки со стороны ФАС.

Mail.ru Group приобрела 20% UMA за 1,36 млрд рублей в мае 2018 года. После реализации опциона на покупку оставшихся 80% Mail.Ru Group станет владельцем 100% в музыкальном плеере BOOM, разработчиком которого является UMA.

Аудитория музыкального приложения BOOM составляет около 1 млн подписчиков. Музыкальная библиотека BOOM превышает 35 млн треков. А выручка UMA за 2018 год оценивается в 1,4 млрд рублей.

При этом общая база подписчиков музыкальных сервисов Mail.Ru Group с учетом подписчиков в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" составляет примерно 2,1 млн.

"Музыкальный контент продолжит оставаться одним из ключевых сервисов, предоставляемых компанией в социальных сетях. ... Mail.Ru Group также рассматривает различные возможности потенциальных партнерств, которые позволят UMA и дальше расширять свое предложение в области контента", - говорится в сообщении интернет-компании.