Экономика

Ford приготовился к массовым сокращениям сотрудников и закрытию заводов в Европе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса в регионе.

"Ford планирует добиться максимального снижения затрат на рабочую силу путем добровольного ухода сотрудников в Европе", - говорится в сообщении компании.

Стивен Армстронг, руководитель бизнеса Ford в регионе, охватывающем Европу, Ближний Восток и Африку, не стал уточнять, сколько именно сотрудников могут покинуть компанию, однако отметил, что речь идет о тысячах работников. Всего в Европе в Ford работают примерно 54 тыс. человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

Помимо этого, Ford намерен выйти из сегмента минивэнов, прекратить производство автоматических трансмиссий в Бордо, завершить пересмотр своего бизнеса в России и объединить штаб-квартиры британского подразделения и финансового бизнеса Ford Credit.

По словам Армстронга, руководство компании рассматривает все опции, включая закрытие заводов.

В целях компании - выйти на показатель операционной рентабельности в размере 6% в Европе. Тем временем в третьем квартале 2018 года Ford получил в регионе убыток в размере $245 млн.

Акции Ford дорожают на 0,9% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость автопроизводителя упала на треть, до $33,3 млрд.

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Теги: Ford

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