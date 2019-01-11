Honda приостановит работу завода в Великобритании после Brexit

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Corp. приостановит на шесть дней работу завода в британском городе Суиндон в апреле в рамках подготовки к возможным проблемам, которые могут возникнуть после завершения выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

"Для обеспечения полной готовности Honda ко всем возможным последствиям мы планируем шесть непроизводственных дней в апреле 2019 года, - заявил пресс-секретарь компании, слова которого цитирует The Independent. - Это будет способствовать восстановлению производственной активности при каких-либо задержках с поставками компонентов через границу".

Такими мерами Honda намерена максимально снизить риски нарушения производственных операций на заводе в Суиндоне в случае любых проблем с логистикой или таможней.

На британском предприятии Honda работает порядка 3,4 тыс. человек.

При этом официальный представитель другого японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. заявил BBC о том, что компания не планирует приостановки производства в Великобритании.

"У нас пик производства придется на март, поскольку мы запускаем новую модель Corolla, - сказал он. - Запланированной остановки производства нет".

На этой неделе в британском парламенте возобновилось обсуждение условий Brexit спустя месяц после предыдущей попытки премьер-министра вынести вопрос по сделке на голосование.

Перед 11 декабря, предыдущей датой голосования, целый ряд членов Консервативной партии заявляли, что они не поддерживают план главы кабмина Терезы Мэй по Brexit.