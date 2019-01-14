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Экономика

Официальная безработица в РФ выросла с конца декабря более чем на 3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Численность официально зарегистрированных безработных в России за последние дни декабря и январские праздники увеличилась более чем на 3%, следует из данных пресс-службы Минтруда России.

"На 9 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 694,5 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Последние данные об официальной безработице Минтруд распространял 24 декабря - за неделю с 12 по 19 декабря. По данным на 19 декабря этот показатель составлял 673,32 тыс. человек. Таким образом, с 19 декабря по 9 января официальная безработица выросла почти на 21,2 тыс. человек или на 3,14%.

В Минтруде отмечают, что уровень регистрируемой безработицы в среднем по России, по оперативным данным, составил 0,91% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. При этом на 9 января 2018 года этот показатель составлял 1,01%.

В целом, по данным на 9 января этого года, 31 тыс. человек находились в простое по инициативе администрации, 83,9 тыс. работали неполное рабочее время и еще 502 человека были отправлены в отпуска по соглашению сторон. Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

Между тем, годом ранее официальная безработица составляла 770,3 тыс. человек, отметили в пресс-службе Минтруда.

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