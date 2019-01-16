Китай влил рекордные $84 млрд в банковскую систему посредством операций обратного РЕПО

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в среду влил рекордные 570 млрд юаней ($84 млрд) в банковскую систему посредством операций на открытом рынке.

Действия Центробанка призваны увеличить объем ликвидности в банковской системе, а также подтолкнуть финкомпании к наращиванию кредитования, пишет газета Financial Times.

НБК влил 350 млрд юаней посредством семидневных операций обратного РЕПО и 220 млрд юаней за счет 28-дневных операций обратного РЕПО, говорится в сообщении Центробанка. Совокупный объем вливаний за счет этих операций был рекордным для НБК.

Эксперты отмечают, что вливая ликвидность, НБК рассчитывает добиться того, что китайские банки не столкнутся с нехваткой средств перед празднованием Нового года по Лунному календарю в начале февраля. В этот период года спрос на ликвидность обычно является особенно высоким, поскольку на него приходятся налоговые выплаты китайских компаний и выплата бонусов, а местные жители готовят друг другу денежные подарки.

В сообщении НБК отмечается, что общий объем ликвидности в банковской системе быстро снижается, учитывая пиковый период налоговых выплат.

В начале января китайский Центробанк принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков. Норма резервирования снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 15 января и будет уменьшена еще на 0,5 п.п. с 25 января. С учетом этих двух сокращений норма резервирования для крупных коммерческих банков будет понижена до 13,5%.

Смягчение резервных требований также призвано смягчить колебания объемов ликвидности, традиционно отмечающиеся перед празднованием Нового года по Лунному календарю в Китае.

Курс юаня стабилен в среду на уровне 6,7613 юаня/$1.