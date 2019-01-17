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Белоруссия в 2019 году направит $1,2 млрд на платежи по российским кредитам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии рассчитывает направить на обслуживание и погашение внешнего госдолга в 2019 году $2,7 млрд, платежи по долгу перед Россией составят $1,24 млрд, сообщается в материалах на сайте ведомства.

На погашение внешнего госдолга в бюджете-2019 запланировано $1,6 млрд, на обслуживание - $1,1 млрд.

В структуре внешних обязательств наибольшая часть приходится на кредиты России - для исполнения обязательств потребуется $1,24 млрд. На платежи по долгу перед китайскими банками будет направлено $606 млн, перед ЕФСР - $427,7 млн, на обслуживание облигаций на внешних финрынках - $164,2 млн.

Кроме того, расходы Минфина на обслуживание и погашение внутреннего госдолга в 2019 году составят 2,93 млрд белорусских рублей ($1,32 млрд в эквиваленте), в том числе на обслуживание - 628,1 млн бел. рублей, на погашение - 2,3 млрд бел. рублей.

Общая сумма платежей по государственному долгу в 2019 году составит 8,74 млрд бел. рублей, или $3,94 млрд по прогнозному среднему курсу 2,216 бел. рубля/$1 в 2019 году.

Лимит внешнего госдолга на 2019 год установлен в пределах $21 млрд, внутреннего - 10 млрд бел. рублей. "С учетом прогнозных показателей по валовому внутреннему продукту и курсу доллара США даже при достижении установленных лимитов государственный долг по итогам 2019 года не превысит значение в 41,6% ВВП при установленном пороговом значении показателя экономической безопасности 45% ВВП", - отмечается в материалах Минфина.

На исполнение гарантий правительства Белоруссии по кредитам, которые выданы белорусскими и иностранными банками, в бюджете зарезервировано 512 млн бел. рублей.

Как сообщалось, вешний госдолг Белоруссии на 1 декабря 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года на 0,4%. По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга за 11 месяцев направлено $1,88 млрд.

Совокупный госдолг Белоруссии возрос за январь-ноябрь на 8,1% - до 45,6 млрд бел. рублей (41,1% ВВП) на 1 декабря.

Официальный курс на 17 января - 2,16 бел. рубля/$1.

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