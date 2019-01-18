Госдума, ФАС и ЦБ изучат размер комиссии за обслуживание электронных кошельков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ЦБ РФ изучит размер комиссии за обслуживание электронных кошельков, также есть идея обязать данные компании указывать размер комиссии за обслуживание на первой странице договора, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков.

"Нужно, чтобы было информирование о полной стоимости размера обслуживания. Понятно, что информирование есть, но оно запрятано где-то в середине договора, и на него не обращают внимание. Я сам кошельки электронные открывал, и на эти вещи не смотришь. Надо, чтобы это существенное условие договора выделено было, как у нас в квадратике в кредитных договорах стоит полная стоимость кредита", - сказал Аксаков. Он добавил, что пока этот вопрос только анализируется.

"Размер комиссии тоже требует изучения, и в связи с этим мы сделаем запрос в ФАС и ЦБ на предмет адекватности этих комиссий. Я не говорю о том, что это нужно регулировать, я говорю о том, что это надо изучить для того, чтобы понимать, насколько это адекватно", - добавил глава думского комитета.

По данным ЦБ, на 27 декабря 2018 года в перечне операторов электронных денежных средств находилось 92 компании, среди них - ООО НКО "Яндекс.Деньги", ООО НКО "ПэйПал РУ", КИВИ Банк (АО).