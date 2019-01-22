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Экономика

Пенсионный фонд России заработал 7,2 млрд рублей на депозитах в 2018 году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) в 2018 году получил доход от банковских депозитов в размере 7,2 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

"Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений в депозиты кредитных организаций по результатам 2018 года, составил 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что основную часть суммы обеспечили доходы от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию - 7,06 млрд рублей, при этом доходы от размещения страховых взносов составили 0,14 млрд рублей.

Согласно сообщению пресс-службы, ПФР в прошлом году провел 18 депозитных аукционов: половина на "Московской бирже", другая половина - на "Санкт-Петербургской валютной бирже". Было заключено 34 депозитных договора.

"Оборот по размещенным ПФР средствам составил 276 млрд рублей. Ставки по депозитам варьировались в пределах от 6,15% до 8,68%, сроки размещения - от 25 до 185 дней", - отмечается в сообщении.

Согласно закону, средства обязательных и добровольных страховых взносов, поступающих на накопительную пенсию, подлежат инвестированию до момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Инвестированию также подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, напоминает пресс-служба.

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Теги: Пенсионный фонд России, ПФР
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