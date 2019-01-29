В России ускорился рост цен на муку

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России на минувшей неделе ускорился рост цен на муку, свидетельствуют данные компании "ПроЗерно". В Зерновом союзе отмечают, что исторический ценовой максимум для этого продукта не достигнут, и обращают внимание на переизбыток перерабатывающих мощностей в стране.

Согласно данным "ПроЗерно", пшеничная мука высшего сорта в европейской части страны за неделю подорожала на 385 рублей, до 19 190 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 275 рублей. В январе 2018 года тонна этой муки стоила 13 530 рублей.

Рост цен на пшеничную муку первого сорта на прошлой неделе составил 460 рублей (290 рублей неделей ранее), до 18 280 рублей. Год назад цена составляла 12 629 рублей.

Существенно ускорился и рост цен на пшеничную муку второго сорта. За минувшую неделю эта мука подорожала на 320 рублей, до 16 070 рублей. Неделей ранее рост составлял 80 рублей. А год назад эта мука стоила 11 215 рублей за тонну.

Как считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, рост цен на муку в большей степени связан с переизбытком перерабатывающих мощностей в стране, а не со снижением сбора зерна в прошлом году.

"Несоответствие динамики цен на зерно и муку свидетельствует о том, что у нас переизбыток перерабатывающих мощностей. У нас ввод мощностей больше, чем объемы внутренней переработки, к тому же это происходит на фоне падающего спроса на хлебобулочные изделия ", - заявил Злочевский.

Он уточнил, что динамика роста цен на муку ниже, чем на зерновые. Она составляет 30% на пике в некоторых регионах, а обычно 20-23%. Рост цен на зерно в ряде регионов достигает 73-88%.

По его словам, цена муки в центральных регионах в 18-19 тыс. рублей за тонну - "это не рекордный показатель". "По муке в историческом разрезе мы достигали цен в 22-23 тыс. рублей за тонну", - добавил он.

Злочевский отметил, что мукомолы и раньше находились, и сейчас находятся "в достаточно тяжелом экономическом положении, их экономика выглядит не очень привлекательно". "Поэтому очень мало инвестиций в реконструкцию мощностей", - считает глава Зернового союза.

В 2018 году РФ собрала 112,9 млн тонн зерна против 135,5 млн тонн в 2017 году.