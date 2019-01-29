Экономика

В России ускорился рост цен на муку

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России на минувшей неделе ускорился рост цен на муку, свидетельствуют данные компании "ПроЗерно". В Зерновом союзе отмечают, что исторический ценовой максимум для этого продукта не достигнут, и обращают внимание на переизбыток перерабатывающих мощностей в стране.

Согласно данным "ПроЗерно", пшеничная мука высшего сорта в европейской части страны за неделю подорожала на 385 рублей, до 19 190 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 275 рублей. В январе 2018 года тонна этой муки стоила 13 530 рублей.

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Рост цен на пшеничную муку первого сорта на прошлой неделе составил 460 рублей (290 рублей неделей ранее), до 18 280 рублей. Год назад цена составляла 12 629 рублей.

Существенно ускорился и рост цен на пшеничную муку второго сорта. За минувшую неделю эта мука подорожала на 320 рублей, до 16 070 рублей. Неделей ранее рост составлял 80 рублей. А год назад эта мука стоила 11 215 рублей за тонну.

Как считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, рост цен на муку в большей степени связан с переизбытком перерабатывающих мощностей в стране, а не со снижением сбора зерна в прошлом году.

"Несоответствие динамики цен на зерно и муку свидетельствует о том, что у нас переизбыток перерабатывающих мощностей. У нас ввод мощностей больше, чем объемы внутренней переработки, к тому же это происходит на фоне падающего спроса на хлебобулочные изделия ", - заявил Злочевский.

Он уточнил, что динамика роста цен на муку ниже, чем на зерновые. Она составляет 30% на пике в некоторых регионах, а обычно 20-23%. Рост цен на зерно в ряде регионов достигает 73-88%.

По его словам, цена муки в центральных регионах в 18-19 тыс. рублей за тонну - "это не рекордный показатель". "По муке в историческом разрезе мы достигали цен в 22-23 тыс. рублей за тонну", - добавил он.

Злочевский отметил, что мукомолы и раньше находились, и сейчас находятся "в достаточно тяжелом экономическом положении, их экономика выглядит не очень привлекательно". "Поэтому очень мало инвестиций в реконструкцию мощностей", - считает глава Зернового союза.

В 2018 году РФ собрала 112,9 млн тонн зерна против 135,5 млн тонн в 2017 году.

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