В Минсельхозе заявили, что стоимость хлеба слабо зависит от цен на зерно

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стоимость хлеба слабо зависит от цен на зерно, сообщает Минсельхоз РФ, комментируя прогнозы ряда экспертов о том, что повышение цен на зерно и муку, которое произошло за последнее время, может "потянуть" за собой цены на хлеб.

"Отмечаем, что цена на хлеб слабо зависит от ценовой ситуации на рынке зерна, так как доля затрат на сырье (мука и зерно) в структуре розничной цены на хлеб составляет около 20%", - говорится в сообщении ведомства.

Ежегодный рост цен на хлеб соответствует уровню инфляции в РФ, поясняет Минсельхоз. Так, средневзвешенная цена производителей на хлеб из пшеничной муки на 24 января 2019 года составила 44,36 рубля за 1 кг, что на 3% выше, чем годом ранее (43,06 рубля). Средневзвешенная цена производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки на эту же дату составила 38,85 рубля (на 0,9% выше).

"Минсельхоз уделяет особое внимание данному сегменту рынка и держит на контроле ценовую ситуацию. Министерство на еженедельной основе проводит мониторинг цен производителей хлеба и хлебобулочных изделий, а также потребительских цен", - подчеркивается в сообщении.

По данным Росстата, в 2018 году хлеб и хлебобулочные изделия в РФ подорожали на 5,2%, инфляция составила 4,3%.