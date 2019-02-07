Экс-глава МВД Рушайло ушел с поста вице-президента "Транснефти"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава МВД, Герой России, вице-президент "Транснефти" по безопасности Владимир Рушайло покидает компанию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в компании.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин подтвердил агентству, что Рушайло принял решение выйти на пенсию. Он ушел из компании 6 февраля, уточнил собеседник.

По его словам, обязанности Рушайло в настоящее время исполняет вице-президент "Транснефти" по кадрам Борис Король.

Рушайло родился 28 июля 1953 года в Моршанске Тамбовской области. В 1976 году закончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности "правоведение", а позже - Академию МВД СССР. С 1976 года Рушайло работал на различных должностях в различных подразделениях Московского уголовного розыска. Начинал карьеру в отделе по раскрытию квартирных краж, в 1981 году был переведен в отдел по раскрытию убийств, в 1986 году был назначен на должность заместителя, а в 1988 году - на должность начальника 6-го отдела по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью.

В 1992 году Рушайло был назначен на должность начальника службы по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы, а затем - на должность начальника Регионального управления по организованной преступности (РУОП) - Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) по городу Москве и одновременно на должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.

В 1996 году он был снят с должности и зачислен в резерв МВД указом министра внутренних дел Анатолия Куликова. Указом президента РФ Бориса Ельцина в мае 1998 года Рушайло был назначен заместителем главы МВД РФ. Через год он стал министром внутренних дел. В марте 2001 года Рушайло был освобожден от должности министра внутренних дел и назначен секретарем Совета безопасности РФ. В марте 2004 был освобожден от должности секретаря Совбеза, а в июне назначен на должность председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ, с которой был освобожден в октябре 2007 года.

В конце 2007 года был избран членом Совета Федерации от Архангельской области. В мае 2010 года Рушайло был назначен на должность спецпредставителя президента РФ по развитию отношений с Киргизией, а в октябре 2013 года - на должность вице-президента ОАО "АК "Транснефть" по безопасности.