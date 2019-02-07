Падение рынка акций РФ в четверг стало максимальным с начала года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел на фоне общемировой коррекции, откат индексов МосБиржи и РТС стал максимальным с начала года, однако индикаторы смогли удержать важные психологические рубежи 2500 и 1200 пунктов соответственно; в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла" , АФК "Система" и Сбербанка .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2509,89 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1200,14 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 65,92 рубля (+0,05 рубля).

Снизился рублевый курс акций "РусАла" (-3,4%), АФК "Система" (-2,6%), Сбербанка (-2,6% и -2,2% "префы"), "Роснефти" (-2,4%), "Мечела" (-2,3%), "Газпрома" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%).

Группа ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") в четвертом квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $537 млн, что на 20% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ($535 млн).

Квартальная чистая прибыль ММК упала на 39% - до $245 млн. На показатель повлияли разовые факторы, в частности, обесценение сегмента "Сталь" (Турция) на $258 млн и восстановление резерва под обесценение, созданного в 2013 году, по сегменту "Сталь" (Россия) на $256 млн. Чистая прибыль компании за 2018 год составила $1,32 млрд, увеличившись на 11% год к году.

EBITDA НЛМК (акции просели на 0,9%) в четвертом квартале упала на 17%, до $847 млн, что оказалось ниже прогноза, EBITDA за 2018 год выросла на 35%, до $3,6 млрд.

Сбербанк России в январе 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9% - до 73,7 млрд рублей.

Подорожали в четверг акции "Распадской" (+1,5%), "Северстали" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%, до 4029,5 рубля).

Согласно отчету ритейлера "Магнит" за четвертый квартал по МСФО, его чистая прибыль выросла на 7,1% в годовом выражении - до 8,429 млрд рублей. Результат "Магнита" оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (8,111 млрд рублей).

Выручка компании в октябре-декабре увеличилась на 9,7%, до 331,641 млрд рублей. Темп роста оказался значительно лучше ожиданий аналитиков (8%) и выше, чем в третьем квартале (8,4%).

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с праздником), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-2%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 1%).

Нефть в четверг снижается после роста накануне вечером на статистике Минэнерго США (запасы нефти выросли за неделю на 1,263 млн баррелей при прогнозах роста на 1,85 млн баррелей). Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $62,34 за баррель (-0,6% и +1,5% в среду), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (-1,3% и +0,7% накануне).