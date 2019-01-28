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Экономика

Лорд Баркер рассказал о своей роли в выведении En+ из-под санкций

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава совета директоров En+ Group лорд Грег Баркер, чьим именем был назван успешно реализованный план по выводу компании из-под действия американских санкций, собирался покинуть свой пост в апреле, после объявления о включении структур Олега Дерипаски в "черный список" Минфина США.

"Мы всегда знали, что есть определенная вероятность попадания Дерипаски под санкции, но никто не ожидал, включая брокеров и банки (участвовавших в организации IPO En+ на LSE в ноябре 2017 г. - ИФ), что санкции могут быть введены в отношении его бизнеса. Так что это стало большим шоком", - рассказал Баркер в интервью Bloomberg TV.

По его словам, в первый момент никто не думал, что в этой ситуации что-то можно сделать, и сам Баркер пришел к выводу, что его "роль подходит к концу, и придется покинуть сцену". Однако намерения председателя совета директоров En+ изменились после разговоров с некоторыми "высокопоставленными людьми из Сити", признался Баркер.

"Грег, ты только что присоединился к совету директоров в роли председателя, вы привлекли $1,5 млрд в ходе IPO, ты не можешь просто взять и выйти за дверь. Люди поймут, если ничего нельзя будет сделать, но сначала ты должен быть абсолютно четко уверен, что сделал все, чтобы помочь миноритарным акционерам", - передал содержание этих бесед Баркер.

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После этого он начал "очень аккуратно" обсуждать ситуацию с представителями американских властей, и в результате был сформулирован план снижения влияния Дерипаски на En+ - как акционерного, так и корпоративного.

Отвечая на вопрос о скепсисе, который испытывает ряд наблюдателей в отношении реальной степени снижения влияния Дерипаски на созданную им компанию, Баркер сказал: "Вчера Дерипаска контролировал 70% акций и три четверти совета директоров, сегодня у него всего 35% голосов, миноритарная доля, в две трети совета директоров - независимые директора мирового класса".

"Я думаю, когда люди, которые были скептичны в отношении совета директоров, увидят имена, которые мы опубликовали сегодня, они скажут - вау, это хороший совет директоров", - заключил Баркер.

В новом совете восемь из 12 мест займут независимые директора, шестеро из них - граждане США и Великобритании. Самая богатая биография из новых членов совета - у Кристофера Бернема. Он участвовал в войне в Персидском заливе, возглавлял казначейство Коннектикута, а в 2001 году пришел в Госдепартамент США, где при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс отвечал за вопросы финансов и отчетности. Затем свой опыт он применил в ООН, куда пришел в 2005 году и был самым высокопоставленным американцем в секретариате при Кофи Аннане. В ООН Бернем отвечал за внедрение новых стандартов прозрачности и аудита закупок, а также финансовой отчетности. В 2006-2012 гг. - директор управляющей компании Deutsche Asset Management. Сейчас является председателем совета директоров Cambridge Global Capital. После президентских выборов входил в "переходную команду" Дональда Трампа в Госдепе.

Карл Хьюз работал в Arthur Andersen, возглавлял энергетическое и ресурсное направление в Deloitte. Сейчас он входит в совет директоров EnQuest Plc. Джоан МакНотон, как и нынешний председатель совета Баркер, работала в правительстве Великобритании - в частности, занимая пост гендиректора по энергетике министерства торговли и промышленности. Она является специалистом по проблематике изменения климата, входит в стратегический консультативный совет Engie UK.

Также в совет вошли бывший замминистра экономического развития РФ, управляющий директор "Тройки Диалог", а ныне президент школы управления "Сколково" Андрей Шаронов; инвестбанкир Ник Йордан (возглавлял российское подразделение UBS, был соруководителем Goldman Sachs в РФ), Игорь Ложевский (занимал руководящие должности по России и СНГ в Deutsche Bank), бывший партнер PwC, корпоративный юрист Александр Чмель.

В совете директоров En+ будет создан комитет, который, в частности, будет отвечать за исполнение компанией требований OFAC.

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Теги: En+, Грег Баркер

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