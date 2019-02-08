Лорд Баркер останется во главе нового совета директоров En+

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лорд Баркер останется на посту председателя в обновленном совете директоров En+, сформированном в соответствии с согласованным OFAC планом по снятию санкций с компаний Олега Дерипаски ("план Баркера").

Грег Баркер заявил в интервью "Интерфаксу" в Москве, что его полномочия не нуждаются в подтверждении новым составом совета. "Я остаюсь на своем месте", - сказал он.

Подконтрольный En+ "РусАл" уже успел дважды сменить главу совета директоров, выполняя указания ОFAC. Сразу после опубликования условий "плана Баркера" свой пост был вынужден оставить возглавлявший совет с 2012 года Маттиас Варниг, экс-сотрудник разведки ГДР. В январе с поста ушел и сменивший его Жан-Пьер Тома, бывший спецпредставитель президента Франции по развитию отношений с РФ и инициатор создания международной ассоциации "Друзья Крыма" в 2017 году.

Останутся на своем посту CEO En+ и "РусАла", считает Баркер. По соглашению с OFAC, право назначения CEO "РусАла" остается у совета директоров En+.

После введения санкций в En+ глава компании дважды сменился - сначала вместо Владислава Соловьева был назначен гендиректор "Евросибэнерго" Вячеслав Соломин, позже ему на смену пришел Владимир Кирюхин, председатель совета директоров "Иркутскэнерго" .

"У нас замечательный СЕО (En+ - ИФ), который, я очень надеюсь, здесь надолго. У нас нет планов менять и СЕО "РусАла", - сказал Баркер.

"РусАл" после ухода Александры Бурико, состоявшегося вскоре после ввода санкций в прошлом году, возглавляет Евгений Никитин, который до этого был руководителем алюминиевого дивизиона. Президентом "РусАла" остается Соловьев, единственный сохранивший свой пост представитель "досанкционной" высшей управленческой команды Дерипаски.

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