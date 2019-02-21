Forbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Попадание крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries на четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой стоимости в $1,2 млрд сделало ее единственную владелицу Татьяну Бакальчук второй в РФ женщиной-миллиардером, сообщает Forbes.

Ранее единственной в России женщиной с состоянием больше миллиарда долларов была Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

По данным "СПАРК-Интерфакса", единственным владельцем Wildberries является соосновательница этой компании Татьяна Бакальчук. Новая оценка стоимости онлайн-ритейлера позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем $1 млрд.

Forbes отмечает, что так как компания Wildberries не является публичной, оценка ее стоимости была сделана на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России год назад, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн.

Свой бизнес Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle, позже в ассортименте Wildberries появились и другие категории товаров - бытовая техника, косметика, детские товары. В 2018 выручка компании оценивалась $1,7 млрд.