Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после ралли; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2581,95 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1276,94 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 63,88 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-1,3%), ВТБ (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

Подросли бумаги "Распадской" (+1%), "Газпром нефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

Индексы в США во вторник выросли благодаря хорошим статданным, а также сильным квартальным отчетам ряда крупных компаний, включая Coca-Cola Co., United Technologies Corp. (UTC) и Twitter Inc. S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов по итогам торгов.

Продажи новых домов в США в марте 2019 года увеличились на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 692 тыс. домов в пересчете на годовые темпы (ожидалось снижение до 650 тыс. домов), что является максимумом с ноября 2017 года, сообщило министерство торговли страны.

Между тем, в среду снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Рынки Японии будут закрыты с 29 апреля до 6 мая включительно в связи с различными праздниками. 29 апреля в стране отмечается День Сёва и начинается японская Золотая неделя, 3 мая отмечается День конституции, 4 мая День зелени, 6 мая - День детей.

Нефть в среду также корректируется вниз после ралли до максимумов с октября, вызванного решением президента США Дональда Трампа не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран (срок действия исключений завершится 2 мая).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,14 за баррель (-0,5% и +0,6% во вторник), июньская цена WTI - $65,92 за баррель (-0,6% и +1,1% накануне).

Вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 6,86 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, по информации API, снизились третью неделю подряд - на 389 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, обеспечат нефтяной рынок поставками в достаточном объеме.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в ответ на ужесточение США антииранских санкций, но не планирует делать каких-либо радикальных шагов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Эр-Рияд хотел бы дождаться реального сокращения поставок из Ирана, прежде чем существенно наращивать добычу.

В среду в 17:30 по московскому времени выйдут данные Минэнерго США о запасах энергоносителей за минувшую неделю. Согласно прогнозу S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 500 тыс. баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в среду возможна приостановка роста по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Инвесторы немного сократили активность на развивающихся рынках (возможно, отдавая предпочтение бумагам западных корпораций, отчетность которых в среднем выглядит лучше прогнозов), а также на рынке энергоносителей - сообщение API о неожиданно резком росте запасов сырой нефти в США отчасти охладило оптимизм, связанный с анонсированным усилением ограничений на поставки из Ирана.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах пока складывается лучше ожиданий, из 111 компаний из индекса S&P 500 отчеты 86 (около 79%) по прибыли оказались лучше консенсус-прогнозов.

Другой важной темой на рынках остается вопрос торговых переговоров между США и Китаем. Стороны договорились о проведении еще двух раундов торговых переговоров - 30 апреля главы Минфина США и торгового представительства Мнучин и Лайтхайзер прибудут в Пекин, а 8 мая вице-премьер Китая Лю Хе направится в Вашингтон. Согласно комментариям в СМИ, стороны близки к окончательному согласованию содержания торговой сделки, и, возможно, по окончанию этих переговоров может быть объявлено о новом саммите с участием лидеров двух стран (на котором уже возможно подписание соглашения).

Тем не менее, в среду в Азии настроения ухудшились. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на консультантов правительства КНР о том, что Центробанку страны будет сложнее в этом году понизить норму резервирования для банков, что способствует локальной коррекции в основных индексах региона. На российском рынке акций при текущем уровне нефтяных котировок и умеренно-позитивном риск-аппетите на глобальных рынках есть вероятность сохранения тенденции к росту и попыток ухода индекса МосБиржи выше рубежа 2600 пунктов, считает аналитик.