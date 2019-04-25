Американская компания оштрафована за нарушение режима санкций против "Роснефти"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская Haverly Systems, Inc. заплатит штраф в размере $75 тыс. за нарушение режима секторальных санкций в отношении "Роснефти", сообщил OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Как говорится в сообщении OFAC, в августе 2015 года Haverly выставила "Роснефти" два инвойса - за лицензирование программного обеспечения и услуги по поддержке софта. По разным причинам оплата затянулась, а отсрочка платежа для компаний, подпавших под секторальные санкции, запрещена - формально это подпадает под запрет на предоставление нового долгосрочного долга.

У Haverly в этот период не было системы санкционного комплаенса, и вместо того, чтобы проконсультироваться с OFAC после ряда неудачных попыток "Роснефти" оплатить инвойс (платеж не принимали финансовые институты - как раз из-за санкционных рисков, так как срок оплаты уже превышал разрешенный секторальными санкциями), просто выставила новый, отмечает OFAC. Повторно выпущенный инвойс с новой датой был успешно оплачен. По сути, Haverly обошла санкции, хотя понимала, что в ее действиях есть риск нарушений, счел регулятор. В качестве смягчающих обстоятельств OFAC учла тот факт, что сделка не угрожала целям санкций и скорее всего была бы разрешена, если бы Haverly ходатайствовала об этом. Кроме того, это небольшая компания с незначительным количеством сотрудников.

Согласно информации на сайте закупок, "Роснефть" приобретала у Haverly ее флагманский продукт GRTMPS - пакет программ, используемых для расчета оптимальных моделей работы в нефтепереработке.

"Роснефть" находится под секторальными санкциями США с 16 июля 2014 года.