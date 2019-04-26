Glencore попала под расследование американского регулятора товарных рынков

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Деятельность швейцарского сырьевого трейдера Glencore стала предметом расследования американского регулятора товарных рынков.

"Glencore была проинформирована Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), что CFTC расследует, нарушала ли Glencore и ее дочерние компании некоторые нормы Закона о товарных биржах и/или регулирование CFTC посредством коррупционных действий в связи с торговлей сырьевыми товарами", - говорится в заявлении Glencore.

Расследование находится на ранней стадии, его масштаб сопоставим с расследованием, которое ранее инициировал в отношении компании Минюст США, сказано в сообщении. Glencore обещает сотрудничать с CFTC.

О расследовании Минюста, которое упоминает Glencore, стало известно в июле прошлого года. Тогда компания объявила, что ее подразделение получило запрос Минюста о предоставлении документов для проверки соответствия операций в Нигерии, ДР Конго и Венесуэле положениям Закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и законов США, касающихся отмывания средств.

Минюст запросил документы об операциях в этих странах с 2007 года. Информация о расследовании вызвала обвал акций Glencore, который на пике превышал 10%.