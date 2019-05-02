Украина резко нарастила импорт газа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Украина 1 мая 2019 года существенно нарастила импорт природного газа со стороны Европы, загрузив словацкое направление на 75,5% существующей мощности по сравнению с 22,4% загрузки в течение апреля этого года.

По оперативным данным словацкого оператора Eustream, поставка газа в направлении Украины 1 мая составила 32,1 млн куб. м, что в 3,4 раза выше среднесуточного импорта страной по этому направлению в апреле (9,5 млн куб. м).

Данные АО "Укртрансгаз" подтверждают бронирование 1 мая 32,2 млн куб. м мощности Словакия/Украина из имеющихся 42,5 млн куб. м.

В целом 1 мая было забронировано мощности на поставку в Украину 45,7 млн куб. м газа (Словакия - 32,187 млн куб. м, Венгрия - 9,267 млн куб. м, Польша - 4,269 млн куб. м) из имеющихся 66 млн куб. м на западной границе.

Среднесуточный импорт газа Украиной в мае 2018 года составил 36,5 млн куб. м, в мае 2017 года - 38,4 млн куб. м, в мае 2016 года - 3,1 млн куб. м.

Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.