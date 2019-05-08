Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2560,15 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1233,45 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар просел до 65,28 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "Газпром нефти" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Россетей" (+0,2% и +1,7% "префы"), "Мобильных телесистем" (+0,1%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне упали на сохраняющихся опасениях по поводу дальнейшего хода торговых переговоров США с Китаем.

Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 по московскому времени). Ранее о планах увеличить пошлины сообщил президент США Дональд Трамп, спровоцировав тем самым панику на рынках.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Несмотря на это, министерство торговли Китая подтвердило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров, который стартует в среду.

В среду в Азии сохраняется негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).

Объем китайского экспорта снизился в апреле 2019 года на 2,7% в годовом выражении, а импорт вырос на 4%. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 3% и снижения второго на 2,1%.

Профицит торгового баланса Китая в отношениях с США увеличился с $20,5 млрд в марте до $21,01 млрд в апреле. Китай сократил экспорт в Штаты в апреле на 13,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $31,4 млрд. Совокупный торговый оборот между странами снизился на 16,6% в годовом выражении.

Между тем, нефть в среду корректируется вверх после резкого снижения накануне, вызванного опасениями инвесторов по поводу успеха американо-китайских переговоров в торговой сфере. Цена Brent находится на $0,22 выше, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $70,37 за баррель (+0,7% и -2,9% во вторник), июньская цена WTI - $62,04 за баррель (+1% и -1,4% накануне).